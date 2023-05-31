眾院程序委員會周二就攸關提高舉債上限的《財政責任法案》（Fiscal Responsibility Act）投票，結果7票贊成、6票反對順利過關。

程序委員會的九名共和黨委員，僅保守派的羅伊（Chip Roy）及諾曼（Ralph Norman）跑票，與四名民主黨委員都投下反對票。

債限協議通過程序委員會這個第一關考驗後，眾院預定美東時間5月31日晚間8時30分（台北時間6月1日上午8時30分）左右進行全院表決。

共和黨以222席對民主黨213席的微幅優勢控制眾議院，《財政責任法案》要過關仍需民主黨的支持。雖說程序委員會的四名民主黨委員皆反對此折衷版的債限協議，未必代表眾院213席民主黨議員的投票意向。

共和黨籍眾院議長麥卡錫對債限協議完成立法有信心，但不滿協議的黨內強硬派、北卡羅來納州眾議員畢紹普（Dan Bishop），放話要罷免麥卡錫拉他下台。

該項長達99頁的法案，將暫停聯邦政府債務上限的時間延至2025年1月1日，未來兩年限制部分政府支出，另外還包括加速若干能源項目的許可程序，收回未動用的COVID-19經費，將接受食物救濟者須有工作的規定再行擴大。

美國財政部已警告，國會若未能及時提高舉債上限，政府將在6月5日資金耗盡，無法支付債務爆史上首度主權違約。

美國國會預算辦公室（CBO）30日指出，如果準備送交參眾兩院表決的債限協議能完整過關，CBO預測未來十年，聯邦政府預算赤字可望減少1.5兆美元。

白宮與國會28日打破僵局達成的債限協議，有助美國總統拜登及國會議員在明年11月總統大選前，擱置具政治風險的議題。