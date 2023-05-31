台歐盟產業對話會議是推動雙方產業合作最重要的對話平台。王美花在上一屆台歐盟產業對話會議上，曾經邀請歐方本年率團訪台召開會議，並再度舉辦睽違5年的歐盟創新週（European Innovation Week, EIW）活動。此次R副總署長應邀親自率團來台，訪團成員除歐盟執委會官員外，也包括來自歐盟成員國涵蓋ICT、半導體、數位產業及機器人等11個產業聚落的代表，來台出席EIW活動。

歐方在產業對話會議中，與我方分享歐盟淨零產業法及關鍵原物料法等近期重要產業政策發展；我方亦向歐方說明台灣積極強化能源安全、提升供應鏈韌性之政策方向。雙方都認為彼此理念相同，並將進一步強化合作。

另外，由於歐方去年12月就新機械法規達成政治協議，經濟部亦邀請歐盟官員於今日與我業者舉辦座談會，以協助我商掌握法案規定，並透過機器人工作小組會議，就歐盟機械新法與未來AI法案介接進行交流。

王美花表示，歐盟經驗將可做為我國未來研擬相關規範的重要參考，將與歐方持續交流，並促進雙方合作。我國相當重視與歐盟的研發合作，是歐盟「展望歐洲（Horizon Europe）」科研計畫的長期合作夥伴。例如，過去在5G的領域就曾經建立合作框架。未來，台灣也將在其它研究領域中，開發與歐盟在先進6G技術上合作的機會，協助雙方達成數位與綠色轉型。

今年適逢歐洲經貿網（Enterprise Europe Network,EEN）成立15週年，雙方在會中除分享EEN媒合企業及產業聚落合作方面的工作成果以外，都肯定其在協助台歐盟中小企業合作及開拓新商機相當有助益。

王美花除感謝R副總署長親自率團訪台，親身感受台灣的美好外，亦表達盼更多國際友人來台，了解台灣在全球供應鏈的重要性，並強調理念相近國家合作，維持台海和平也就是維繫全球的繁榮。