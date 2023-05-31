近日其他地方政府殯葬處主管至基層人員均接連爆發收賄弊案，重創殯葬機關同仁清廉形象及士氣，桃市府連辦3場次法紀教育講習，提醒勿在「麻煩行個方便」、「拜託幫忙一下」等人情壓力下將圖利當作便民而誤觸法令。

桃園市政府殯葬管理所為實踐廉能政府、誠信社會願景，今年5月就機關全體同仁辦理3場次法紀教育講習，民政局副局長于建國於5月11日蒞臨現場向同仁致意，並分析公務員觸犯貪污治罪條例對人生將造成無法挽回之嚴重影響，呼籲同仁謹守分際。

民政局副局長藍品畯也在5月25日第三場講習會中呼籲同仁共同努力根除紅包陋習，勿在「麻煩行個方便」、「拜託幫忙一下」等人情壓力下，疏於法令認識，將圖利當作便民而誤觸法令。3場次針對公務員廉政倫理規範、貪污治罪條例及相關案例進行研習，參加人數合計為73位，出席率達100％。

殯葬管理所於5月25日召開112年度殯葬暨志工業務座談會中，也向與會之殯葬公會、司儀協會、15里回饋里里長及志工們再次重申杜絕紅包文化，對於治喪家屬採取主動簡訊通知勿送紅包服務，如有同仁或業者索取紅包，亦提供暢通檢舉管道等措施。

民政局長劉思遠表示，為遏止紅包歪風，殯葬管理所每月核發提成獎金提升同仁待遇及激勵工作效能，加強員工勤前教育及外部宣導，透過深植法紀及廉潔觀念，貫徹杜絕紅包文化決心。同時加強公開透明及健全制度，除所內環境增設監視系統外，還將收費標準及設施使用情形公布於網路，方便民眾查詢，並開發電子系統線上租訂設施並可線上繳費，以減少人為干預可能。期望藉由全方位觀念建立，使機關同仁、業者、外部民眾共同努力，優化桃園殯葬服務形象。