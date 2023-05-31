沈文程將於6／24在台北國際會議中心開唱。（羅永銘攝）

沈文程是金曲台語歌王，也是金鐘主持人。（羅永銘攝）

沈文程將於6月24日舉辦「國際沈文程日 五月十三彼下暗 粉絲敲碗場」演唱會，他5月在記者會上鬆口承認早已二度離婚，說完備受周遭朋友關注，他笑說：「大家都很疼惜我！」也分享這麼多年來「我從來沒有約過會，沒有交過半個，不要再有一次，我怕了！」未來想再找個伴嗎？他說：「隨緣啦！交給關聖帝君安排，有也好，沒有也沒關係，自己過的充實就好了。」

67歲的沈文程，恢單後一個人住在台中，如何排遣孤獨？他自豪「我字典裡沒有這個字，我有宗教信仰、釣魚，還有玩具—吉他、重機。」他每天早晨先做伏地挺身50下、背1899個字的經，包括心經、清靜經等，然後有工作就工作，沒工作就去溪邊釣魚，釣魚時可以寫歌，有時也會帶鍋子去摘野菜煮拉麵，「每次釣完魚都很感恩結束了一個美好的下午時光」。

他釣魚只釣不吃，他說，釣到會先拍照、親一下，說「阿姑親一下，回去」，然後就把魚放生，「要釣到那麼大的魚不容易，牠要躲多少魚鈎啊，他最大的天敵是人。」他曾在蘭嶼釣到琉球黑毛，至今無人破他紀錄，好友張菲也稱讚他厲害，「能用那麼細的芉子釣鬼頭刀」，兩人常透過line分享生活照，他還打算送自己的聯名款釣芉給張菲當作生日禮物。

他的兒子跟前妻定居加拿大，因疫情關係久未返台，父子倆靠視訊聯繫，「他還有長新冠的後遺症，我不建議他回來，拜科技之賜按一個按鍵就可以看到了」。他盼從事珠寶sales的兒子以工作為重，「我叫他要存錢，cash is everything」，並告訴兒子「你放心，我會好好照顧自己」，甚至做好準備以後「找看護，或把自己送去安養院」。

他說要把握現在注重養生，好好享受生命的餘光，他早餐最喜愛的3樣食物是香蕉、熱卡布奇諾、紅豆麵包，晚上則會煮些簡單料理，幽默說：「沈文程跟『田紫鍋』穩定交往中，就是台語諧音電子鍋啦！」演唱會前他則會特別用菊花、狗杞、紅棗泡茶喝護嗓。

沈文程出道前在PUB駐唱，1982年以〈心事誰人知〉一夕暴紅，之後更以《啟程》奪下金曲獎最佳方言男歌手獎，並以《寶島漁很大》獲金鐘獎行腳節目主持人獎。他上月台中演唱會圓滿成功，6月24日將移師台北國際會議中心加場，台北場請到「綜藝天王」吳宗憲及Lulu黃路梓茵擔任嘉賓，希望大家一起來回味他的經典歌曲〈心事誰人知〉、〈舊情也綿綿〉，他也特別選唱了駐唱時期最擅長的英文歌曲，購票請洽年代售票。