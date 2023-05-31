國內首次浮動式離岸風電示範計畫預計今年第四季選商，國際浮式開發商極為重視。西班牙開發商貝富新能源(BlueFloat Energy)執行長Martin，就特地飛來台灣拜會經濟部長王美花交換意見。31日也辦媒體說明會，說明給台灣政府三大建議，助鞏固亞太能源轉型先驅地位。

貝富現在全球有9個離岸風電計畫，總裝置容量達24.6GW，其中就有20GW是浮動式風場，堪稱主攻業者。其於去年5月進入台灣，在新竹外海25公里處推出總裝置容量1GW(百萬瓩)的九降風離岸風電計畫，水深64到95公尺。

貝富執行長Carlos Martin特地由西班牙來台，除參加「亞太區國際離岸風電論壇」演講外，更拜會王美花，表達對台灣市場的興趣並交換意見，也獲得王對快速布局浮式以取得先驅地位支持。

由於國內離岸風電正要從「近海區」跨往「深海區」，經濟部能源局推出「離岸風電浮動式風場示範計畫」，預計選出2家開發商，必要時可增加1家，共有6到12座浮台示範運行。

貝富執行長此行台灣政府提出浮式發展三大建議，首先要儘速啟動商業型示範計畫，年底前公告規則。其次以「躉購費率(FIT)」鼓勵開發商投入，最後是示範計畫需提供3個得標名額。

Martin表示，招標規則應該納入躉購費率，當作一種投資引導業者，幫助台灣取得亞太先驅地位，以後相關建設出口亞太能有更多機會。

至於為何希望至少能有3個業者進行示範？Martin說這可讓業者去測試浮台與驗證，把學習經驗值最大化，也讓政府以後有更多選項。

對於發展浮式面臨問題，他指台灣會跟英、法市場一樣，需有足夠架設跟組裝風機能量的港口，同時也得要有技術人才培訓，以及在地供應鏈投資跟生產配合。這些需要有看的到訂單，台灣港務局才願意配合布局。

貝富最後表達「全力爭取」我國浮動式示範計畫意志，其九降風風場已開始在外海成功部署浮動式光達，展開海象風浪參數資料收集。