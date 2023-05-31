SEAJ公布初值數據顯示，2023年4月日半導體製造設備銷售額（三個月平均值）達3,339.44億日圓，較去年同期暴增9.1％，此為連三月成長。

4月增幅高於3月的年增6.5％，且為連續第二個月衝破3,000億日圓。若按月來看，4月日本晶片製造設備銷售額較前月下滑0.4％，遠不如3月的月增14％。