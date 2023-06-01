美國軍方30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，並批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。國際政治專家賴岳謙認為，中美在完全沒有對話的情形下，美國的任何一個動作 ， 若讓中方認為有安全上的疑慮，就要看誰開一槍，誰開第一槍，責任就在誰。

賴岳謙31日在政論節目《新聞大白話》表示，大陸這次硬攔截美偵察機，是在5月26日發生的。美國一直希望跟大陸有對話，但大陸完全不理它 ，代表完全沒有對話的情形下，美國的任何一個動作，若讓中方認為有安全上的疑慮，就要看誰開一槍，誰開第一槍，責任就在誰。

賴岳謙點出，目前對美國來講，就是在挑戰它的軍事協議，也就是軍事同盟條約，這種承諾，說話算不算話，如果算話，那中美的局部衝突就會發生；但若美國到時膽怯，不敢介入，那美國在東盟的國家，在亞洲它的信用就徹底破產，包括台灣的獨派整個心就破了。