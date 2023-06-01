美國西部黃石公園（Yellowstone）以壯麗自然景觀著稱，不過，園內的北美野牛（bison）是全美最危險的野生動物之一，若是受到激怒，很可能會突然暴衝與攻擊遊客，早年不時傳出死傷案例。最近網路瘋傳2支遊客在園區想拍打野牛、與野牛自拍的短片，不少人看了捏把冷汗，還有網友直斥這是「瘋子」行徑。

《紐約郵報》報導，IG帳號「黃石公園旅遊白癡」（tourons of YellowStone）上週一（5月22日）有人張貼一支8秒短片，片中有一名女子朝著一頭野牛伸出手、作勢想拍打野牛，身旁一名友人正在拍照。這頭野牛當時正在步道旁邊的草地上進食，只見野牛倏地上前以頭部攻擊想拍拍牠的女遊客，周圍頓時一陣尖叫，女遊客嚇得立即後退逃開甚至跌倒在地。她跌倒後趕緊爬起來跑出畫面之外。

到了週日（5月28日）又出現一支讓人捏把冷汗的影片。一名女子站在一頭趴著休息的野牛前方故作高雅姿勢不停自拍，野牛嘴巴嚼個不停。

影片說明以嘲諷口吻稱呼這位女子為「黃石旅遊白癡之后」，她站在這頭野牛身旁自拍「甚至試圖要輕拍野牛，真是瘋了」，「如此傲慢，讓人不爽，旁邊的人一直叫她趕快離開，她居然繼續自拍了大概10分鐘」。這個女子很走運，野牛沒有發飆，但白目行徑仍引發眾多網友怒火，「這種人應該抓起來，愚昧至此，難怪一直有人受傷」、「就為了自拍，沉浸在無知之中。我們的未來啊，嗐」。

也有網友鄭重提醒，黃石公園內的野生動物行動難以預料，不論牠們看起來多麼平靜，「最安全的觀賞方式就是留在車內，這往往也是上策」。

黃石公園是全美唯一一處有野牛族群的地點，歷年數量介於2300頭至5500頭之間。2022年夏天統計數據為5900頭。這種自史前時代繁衍至今的動物已瀕臨滅絕。