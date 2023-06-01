新加坡男團「QQ兄弟」推出最新單曲〈名正言順〉。新作為同志發聲，要求完美的QQ兄弟坦言，去年底新歌MV因原先的導演沒時間而喊卡，但也慶幸等到理念更接近的導演，延遲半年推出的新歌MV超催淚，QQ兄弟並說希望天下有情人都能名正言順的廝守一生。

同志議題在新加坡為敏感的話題，「一直以來我們的創作觸及敏感，為了創作圓夢，一路走來備受爭議，感謝粉絲力挺」，他們去年底新歌終於完成，正計畫如期推出之際，MV卻出狀況，原先合作的導演抽不出時間拍攝，直到今年才等到理念更接近的導演投入MV拍攝。

談到新歌創作過程，馮啟勝表示創作曲完成只有兩小時，歌詞也由好友快速完成，主唱林偉強分享，在錄音室對歌詞很有感，被打動到心深處，錄音數度被崩潰的情緒打斷，想到現實生活身邊好友故事與粉絲留言分享，特別是看到一則新聞，一對同志情侶，因為得不到家人的接受認同，最後選擇一起殉情，對於生命的驟逝，讓他們痛心許久，也深刻感受到同志存在著不被承認的事實。

QQ兄弟並表示，新歌MV中母親欣然接受與祝福孩子的同志情誼，還一起共享晚餐，這個溫馨場景，「讓我們當下在現場被感動得飆淚，也想到身邊許多的同志好友的心路歷程，這些都已是無法抹滅的傷痕，我們希望透過演唱，傳遞勇敢與堅持。」

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