2023年法國網球公開賽，台灣選手在31日開始的雙打賽程陸續登場，在女將吳芳嫺與愛沙尼亞選手妮爾（Ingrid Neel）聯手的女雙於首輪奪勝後，寶島姊妹檔詹詠然／詹皓晴通過三盤考驗，歷時2小時45分鐘以6比7（5）、7比6（5）、6比4技壓西班牙波索娃（Aliona Bolsova Zadoinov）／喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）前進下一輪。

詹詠然／詹皓晴是本屆法網女雙第14種子，首輪前兩盤和對手都打到搶七，第一盤雙詹收下，第二盤則是對手扳回一城，決勝第三盤前段雙詹兩度破了對手發球局，加上成功保發，4比0接近勝利，不過這是雙詹遇到斷流，也被對手連追4局，雙方局數變成4比4平手，所幸詹詠然／詹皓晴也及時回穩，關鍵第9局先成功保發，第10局對手發球局40比0出現3個賽末點，雖被對手救回1個賽末點，雙詹還是順利關門鎖定勝利。

雙詹這次也有參加混雙，姊姊詹詠然與摩納哥選手尼斯（Hugo Nys）搭檔，妹妹詹皓晴與地主選手馬丁（Fabrice Martin）合作。