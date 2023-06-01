新北市青年局青職基地是以協助青年釐清職涯方向、支持青年順利就業或創業為目標成立的新基地，自3月開幕以來已開辦各式職涯相關課程與活動，協助15至40歲的青年朋友們進行職涯探索與職能發展。

新北市青年局青職基地辦理各式活動。(圖/新北市青年局提供)

位於新北市板橋捷運站旁的青職基地，為助力青年職涯順利發展，每個月都會舉辦8~10場產業講座、名人講座、職能培力課程，幫助青年培養所需的職能和提供相關的資訊與資源外，基地現場也提供簡易諮詢與各項職涯適性測驗服務幫助青年朋友了解自我定位及發掘自我潛能。

另外，為協助青年盤點自我能力、釐清職涯方向與提升就業市場競爭力，青職基地提供專業一對一諮商服務，邀請專業諮商師為青年解決疑惑、指引方向。同時，館內也提供履歷健診與模擬面試服務，由民間資深人資主管專家協助檢視履歷，並提供模擬面試，實際增強青年職場準備力，以上服務青年朋友只要加入LINE官方帳號即可免費預約。

新北市青年局青職基地開辦各類有趣課程。(圖/新北市青年局提供)

擁有便捷交通位置的青職基地除了提供職涯課程與諮詢服務外，也開放館內多元活動空間提供青年自由交流、分享資訊、提升自我、盡情探索。基地內也會不定期規劃辦理各種展演活動及主題展。從開幕時邀請6位技職國手，結合專業技能與市府政策創作展品，到與台藝大協辦五場和不同青年創業者合作的主題展，都是為青年提供了展現自我與探索職涯的平台。主題展更規劃多場體驗活動，有各式手做與互動課程，內容十分豐富與生動。

青職基地致力為青年打造一個充滿活力與發展機會的空間，讓青年們能盡情展現自己的才能，透過交流和表演的舞台激盪更多的創造力和可能性，非常歡迎青年朋友們踏進青職基地，一起探索未來的職涯道路。若想了解更多，歡迎加入新北市政府青年局粉絲團，瞭解更多相關資訊。(廣告)