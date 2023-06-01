美國繪圖晶片（GPU）巨擘輝達日前市值衝破1兆美元，是首家達到此門檻的半導體公司，也是史上第8家達到該項里程碑的企業，輝達執行長黃仁勳身價跟著水漲船高，近期來台更成為市場矚目焦點。外媒撰文指出，黃仁勳和蘋果已故創辦人賈伯斯有許多相似之處，除了都有招牌的穿衣風格，領導風格也相似。

根據美國財經媒體報導，黃仁勳不管會場有多熱，亮相時必定穿著黑皮衣，一如賈伯斯總穿黑色高領上衣和牛仔褲。此外，黃仁勳仿效賈伯斯的管理風格，他將決策權集中在自己手上，並承擔共同決策制企業不敢冒的風險。

報導提到，黃仁勳常有強勢發言，比如他最近接受金融時報專訪時，譴責美國對大陸貿易制裁的負面影響，更提到自己寧願將晶片賣給大陸，也不要大陸新創公司製造的替代品。

當黃仁勳被問到AI風險時，他說必須嚴肅以對，提到地緣政治問題時，他則說輝達供應鏈有韌性。報導稱黃仁勳也是行銷高手，最終總把問題導回至自家產品。