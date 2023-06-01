輝達用一份亮眼財報打破全球對AI人工智慧產業的未知忐忑，今年以來，輝達股價已經漲超過180%，光是上周財報公開後就已經漲了3成，公司市值正式飛越1兆美元大關，全球投資人無不感到興奮，但輝達的老顧客「遊戲玩家們」卻相當不以為然，悲觀預測輝達產品的價格將不斷上漲，令玩家難以消化。

財星雜誌報導，遊戲玩家對輝達的憤怒，來自旗下產品價格高漲、行銷模式混亂，且部分玩家反應最新一代遊戲顯卡RTX 40系列，在提升效能上的反饋並沒有特別出色。

輝達去年推出的高階顯卡RTX 4080和旗艦顯卡RTX 4090，價格分別是1199美元和1599美元，上一代產品的售價則是799美元和1499美元，兩者落差並不小。

去年底，輝達也因為產品策略鬧過風波，當時推出的RTX 4080顯示卡系列有兩種不同的記憶體版本分別是12GB與16GB，當外界原以為只是記憶體的差距時，輝達給出的規格卻相差最高達30%，引起輿論反彈，遭批評用高階產品的價格買中階產品。

後來輝達取消RTX 4080 12GB的命名計畫，改以RTX 4070Ti之名問世，但因為性能和上一代3070 Ti相比提升範圍較小，價格卻高出許多。事實上，輝達執行長黃仁勳曾回應漲價問題，他透露，摩爾定律已死，已經無法每隔一年半載就以同樣成本交出兩倍效能。

黃仁勳說：「12吋矽晶圓的價格比過去昂貴許多，不是只貴一點點而已，晶片每隔一段時間就能降低成本的年代已結束。」