現代人手機不離身，不少人有擔心出門在外手機沒電，總覺得充飽100%電量較為安心，但專家提醒，讓手機保持滿電狀態，並不是一個好的充電習慣，反而會讓電池壽命加速老化，他建議採取隨用隨充的方式，手機最佳電量維持在40%至80%之間，有助於延長電池壽命。他自己一支iPhone13 Mini使用一年，電池健康度仍保持在100%狀態。

3C達人Tim哥在個人YouTube頻道「3cTim哥生活日常」中表示，真正影響手機電池壽命的關鍵原因不是長時間的使用，而是「高溫發熱」。想延長手機壽命，必需注意不要讓手機發燙，平時手機電量應維持在40至80%之間。

Tim哥說，手機充電過程中，會出現氧化與還原反應，化學反應對於溫度非常敏感。因此若充電時，邊看影片、邊玩遊戲，造成手機高速運行，產生大量熱能，在溫度疊加之下，高溫會破壞電池的化學物質，進而影響電池壽命，造成電池健康度下降的情形。

很多人關心「是否能邊充電邊滑手機」，Tim哥則回應，這樣做沒問題但前提是注意不讓手機發熱，若玩遊戲時就不要使用快充充電，此時不妨插上5瓦豆腐頭，以免手機發燙，縮短電池壽命。

Tim哥總結手機充電五大注意事項：

一、整晚充電是ok的，但使用的充電線、充電器必須經過認證，且功能正常。若是iPhone過夜充電，應將「最佳化電池充電」模式開啟，

二、邊充邊用是ok的，不過溫度要適中，手機溫度和環境溫度落在0度至35度之間，不要讓手機電量低於20%再充即可。

三、避免手機保持100%滿電狀態，也不要使用到0%才充電，平時採取隨用隨充的方式，手機電量維持在40%至80%之間，電量不會過低，又可延長電池循環次數。

四、開啟最佳化電池充電，可讓iPhone自動學習每日充電模式，當電量充到80%後會放緩充電速度，這樣能保護電池健康。

五、儘量少用快充充電，頻繁使用快充的話，可能在一個月內就會降低電池健康度。