美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。對此，前空軍副司令張延廷31日就表示，「中國大陸採取的是硬攔截、硬姿態，他這次沒有放熱焰彈、火焰彈，但下一次攔截可能就會從右到左通過，還會放熱焰彈在前面」，引發討論。

張延廷31日在政論節目《新聞大白話》中表示，「殲-16的姿態非常的強，這算相當近了，他從RC-135前方通過，而且美方的RC-135是平飛，影片中天地線是平的，殲-16從RC-135右側向左邊通過的時候，RC-135搖晃，剛好吃到殲-16的尾流大概2秒鐘，因為RC-135沒有殲-16的速度那麼快，這影片看得非常清楚」。

張延廷更強調，「換句話說，中國大陸採取的是硬攔截、硬姿態，他這次沒有放熱焰彈、火焰彈，但下一次攔截可能就會從右到左通過，還會放熱焰彈在前面，表示『我警告你，你靠太近了』」，張延廷最後也說，「這種熱焰彈只是一種電子干擾，沒有殺傷力，但將來解放軍可能會做，下一次動作可能更激烈」。