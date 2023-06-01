日前面對台大學生提問，要如何填補能源缺口，民進黨總統參選人賴清德表示，有在規畫將已停機的核能機組，維持作為緊急使用，以備不時之需。對此，中天《盧秀芳辣晚報》上月31日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於「2025非核家園」是否能達成，民眾幾乎一面倒，認為「這放屁吧，應該不太可能，台灣不是還缺電嗎？」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》31日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德表示有在規畫將已停機的核能機組，維持作為緊急使用，以備不時之需，許多民眾認為「會有一點被騙了，因為畢竟他都說他不要用了，那怎麼會有這個備案在，就是給自己留個後路」、「賴清德前幾天不是在講說要動用核一、核二嗎？這自己在打嘴巴」、「他現在是為了選票來講這句話，選前選後都不一樣」、「要嘛就非核到底，不要突然又講可以用，這很難抓取民眾的心」、「這是嘴巴上面講而已，可能都還會再改變」、「他想要兩邊都好吧，想要支持核能的也可以有這樣的選票，想要非核的也可以」、「賴清德可能是綠能建設太難達成，他才會提出用核電備用論這部分」。

至於「2025非核家園」是否能達成，許多民眾則認為，「我覺得台灣的政策有時候會變來變去」、「這放屁吧，應該不太可能，台灣不是還缺電嗎？」、「沒有核電台灣會缺電啊」、「要達到非核家園有點困難，核能還是必須要用的」、「養皮卡丘發電好了」、「我覺得不太可能，真的需要努力」、「科技大廠需要用電用水」、「應該是不可能啦」。