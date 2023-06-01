第二次打大滿貫，台灣女網好手吳芳嫺就收下個人生涯首場四大賽勝利，賽後表示，因為賽前練球狀況不理想，對於比賽相當不安，在搭檔、教練鼓勵下放手一搏，很開心收下勝利。

吳芳嫺透露：「第二次打大滿貫，內心非常期待與緊張，這幾天練球狀況沒有很理想，非常的焦慮與不安，賽前搭檔跟教練他要開心享受比較過程，自己也不想因為綁手綁腳留下遺憾。」

吳芳嫺補充，比賽開打時戰況膠著，好不容易破了對手發球局，卻在自己的發球局因緊張反被破發，也讓對手一舉拿下第一盤，第二盤她跟搭檔不斷討論、互相鼓勵，隨著比賽進行默契也越來越好，戰術執行亦很成功，最終在三盤激戰拿下了個人第一場大滿貫勝利。

吳芳嫺也不忘感謝教練何智仁、學長鄭博仁，母校新興國中的每一個教練如李秀明、謝旺成、黃柏蒼、陳南老師等人，以及國立體育大學的蕭丞邑跟陳志榮兩位先進一路上的指導與支持，還有所有心元網球，kswiss、yonex等贊助商與中華民國網球協會，與她一起在職業網壇奮鬥。