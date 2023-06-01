在美國交付台灣「刺針」（Stinger）防空飛彈後，解放軍054型飛彈護衛艦和兩艘071型兩棲登陸艦在台灣東部和日本與那國島之間的海域向北航行，經過釣魚台列嶼。對此，退役中將帥化民上月31日就表示，「他們選東邊的意思就是，挑釁的意味不是很重，大軍不會在那邊登陸的，在台灣海峽做這個太敏感了」，引發討論。

帥化民31日在中天節目《頭條開講》中表示，「當初在96飛彈危機的時候，我們研判中國大陸只能奪取外島，沒有攻打本島的能力，就是因為中國大陸的登陸艦太少、陸戰隊員太小」，帥化民也坦言，「雖然現在中國大陸4萬噸級的登陸艦和將近萬噸級的071登陸艦在做，但是他真的要能保證登陸成功的話，以目前的登陸艦數量來說，還是有點欠缺，登陸艦本身的火力不是很強，他是靠運輸能力，很少拿出來繞台」。

帥化民更接著說，而中國大陸配有兩條054的護衛艦，就是警告的意思，就是說「不要以為我們沒有犯台的能力」，因為中國大陸犯台第一個就是海、空，把台灣攔截飛彈的雄二、雄三壓制到沒有，這時候登陸艦才會出現，帥化民提及，「因為登陸艦的噸數越大，帶的人越多，如果在海上航行的時候被擊中，那傷亡就很難看了，一次就是是好幾千人甚至上萬人，因此要先把你反艦飛彈的陣地炸得差不多」。

帥化民說，「所以未來兩岸的戰爭是海空決戰，先是空這波攻擊把我們飛機的跑道炸掉，飛機起不來，把所有的防空雷達和反艦飛彈陣地打瞎，然後掌握制空權，才出來做兩棲登陸」，同時帥化民也強調，「而登陸作戰最難的除了在灘頭以外，就是後勤補給，所以台灣的存亡關鍵還是在怎麼樣打斷他的後勤補給」，帥化民最後也說，「而他們選東邊的意思就是，挑釁的意味不是很重，大軍不會在那邊登陸的，在台灣海峽做這個太敏感了」。