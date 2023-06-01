總獎金台幣100萬的2023 ThreeBond模範父親挑戰賽，31日在高雄高爾夫俱樂部進行最終回合決賽，林晟毓與林緯兩位好手在兩回合都繳出低於標準桿5桿的139桿，經過延長加洞賽，林晟毓抓下博蒂勝出，拿下個人職業生涯首冠，並獲得獎金15萬。

比賽日高雄地區仍然炎熱高溫，下午比賽結束後才下起傾盆大雨，28歲職業選手林晟毓兩回合鐵桿犀利，第二天打出5隻博蒂、3個柏忌，打完第17洞，尚以低於標準桿6桿的總桿，領先打前一組已打完的林緯1桿，但林晟毓在最後一洞4桿的第18洞，開球進球道左邊的沙坑，第二桿揮大力了一些，超過果嶺，回切距洞9呎，一推沒進，兩推打成柏忌，與林緯同桿。

林晟毓與林緯在第18洞進行延長加洞賽，兩人開球都在球道上，林緯距旗洞約75碼，兩桿打上果嶺，距洞約12呎，林晟毓距旗洞40碼，打上果嶺距洞約5呎，林緯一推輕了一點未進洞，兩推進洞打帕，林晟毓一推進洞抓鳥獲勝奪冠。

這是林晟毓轉入職業5年以來的首冠，他很開心奪冠，在成績上有所突破，賽後開心說：「推進洞獲勝剎那的感覺就是我做到了！」他感謝弟弟林煒傑平日與他一起練球，也感謝父母丶女朋友與開朗運動及Tiga高爾夫學院及桃園球場與東華球場，還有弟弟的乾爸謝智哲一路的支持。

奪下職業首冠後，林晟毓目標是希望在台巡公開賽再奪得首冠，今年台巡賽獎金排名在30名內。