瑪娃颱風外圍環流為台灣帶來雨勢，讓在台北國華球場舉行的2023第30屆台灣業餘高球錦標賽受到影響，第二回合因大雨被迫停賽，僅40位選手完賽繳卡，大會決定6月1日上午7點復賽，待第二回合結束立刻進行第三回合賽事。

國華球場31日中午12點半左右30分降下大雨，現場雨勢持續不停、無減弱跡象，大會裁判長何仲義於下午1點15分首度喊停，到下午3點半因雨勢持續宣布停賽，共有54位選手（男26、女28）必須延到隔天再戰，中華高協選訓委員宋定衡表示，台灣業餘高爾夫錦標賽自1990年開辦至今，在長達30屆的賽事中，今年是第一次破天荒因雨停賽。

完賽40位選手中，以高雄明華國中九年級選手高隆睿高於標準桿1桿的72桿成績最好，他在前16洞抓5隻博蒂、吞2次柏忌，可惜最後2洞都吞雙柏忌，與紅字成績擦肩而過，他表示：「今天從第10洞出發，狀況始終不錯，可惜第8洞太想搶攻，開球就進樹林，拍出來又下沙坑，一連串的失誤亂了方寸，也影響第9洞的表現。」

女子組則暫時以大溪高中高二蔡宜儒和北市麗山國中九年級林品杉的74桿最佳。

1日上午復賽完畢後，將決定團體賽名次，並確定晉級三、四回合60人（男、女各30人）名單。