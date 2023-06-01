NVIDIA輝達創辦人黃仁勳近期抵台引發旋風，日前他在台大畢典致詞時勉勵學子「奔跑吧」引發熱議。女人迷執行長張瑋軒不但發文摘錄黃仁勳演講精華，也提到奧斯卡影后楊紫瓊同天在哈佛法學院畢典致詞，給出三點建議：保持鬆弛，並對世界感到好奇；知道自己的極限，並在挑戰來時全力以赴；找到自己人，創造改變的終極條件是同理心。張瑋軒盛讚楊紫瓊的語言優美且真摯動人，機智幽默又溫暖，讓她深受啟發。

「今天除了黃仁勳，還有楊紫瓊哈佛大學法學院的畢業典禮致詞。」張瑋軒當天發文直呼，整場演講語言優美且真摯動人，語調充滿著機智，幽默又溫暖，「我真的非常喜歡，也深受啟發！」她提到楊紫瓊給畢業生的三點建議：第一條建議：是保持鬆弛 (stay loose)。當你跌倒時，人們往往會變得緊張，做好承受衝擊的準備。但事實上，你能做的最安全的事情就是保持鬆弛，對你周圍不斷變化的世界感到好奇。

第二條建議：知道你的極限（Know your limitation)。了解你的極限使你保持謙虛，有動力，並專注於一個目標。自我設定的限制為你提供了需要尊重的界限，他人設定的限制則提供了需要突破的界限。

楊紫瓊強調，「當我們的局限性成為我們的挑戰，沒有什麼比挑戰更能讓你工作、努力和爭取更多的了。每一個貶低我的角色，每一次拒絕，每一次有人低估我……我都找到了能量和新的動力。」楊描述了她等待合適角色的兩年時間，「拒絕角色缺乏細微差別或深度的劇本。」她承認有時候她也會懷疑知道自己是否在做正確的事。但是最後，她的成果證明這是對的。當然機會來的時候，一定要全力以赴。

第三條建議：找到自己人（Find your people）。找到支持你的人，也要支持你所捍衛的人。她對社區（community）的定義非常廣泛，包括家人和朋友，以及她工作過或交叉路徑的各種人。她的社區也跨越時間。「我站在那些在我之前的人的肩膀上，我從那些在我之後的人身上得到動力和靈感。」這也是為什麼代表性問題如此重要，尤其是銀幕前的多元性。要創造改變的終極條件是同理心！

「這就是我們需要繼續推動的！」楊紫瓊說，每一部電影，每一部劇集，每一個角色都是一個機會，讓我們展示我們的共同人性，挑戰我們的期望，打破我們的限制。每一部作品都是一個機會，讓我們更好地理解彼此，並使我們的世界變得更好。