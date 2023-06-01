據大陸微信公眾號《三軍集結號》指出，有3艘日本海警船31日凌晨強行通過台海，中國大陸海警1302船實施攔截，將其中1艘驅離台灣海峽北口，另外2艘則趁機從北向南穿越台海，陸海警船在南口對2船遠距監視。媒體人謝寒冰31日在《盧秀芳辣晚報》表示，這是日本對陸方停滯釣魚台周邊的一個回應，也是美國給日本的壓力愈來愈大，幫美、菲分擔南海事務。但類似宣示性活動只能久久一次，因為非常燒錢且缺乏利益。

謝寒冰提到，這個是對之前，大陸的海警船不斷地靠近釣魚台海面，甚至在那邊停滯長達35個小時以上，還有大陸海警船現在在釣魚台周邊，就是把他的識別全部亮出來，就是要讓你知道：我就是在這裡，這裡就是我的巡邏範圍！

「我覺得日本這是對大陸這些動作的一個回應，就是你既然到我這邊來，那我也到你那邊去！」謝寒冰指出，甚至也包含了美日安保的戰略在裡頭，就是台灣是美日控制的範圍之內。這個非常少見！因為他是海警船，海警船的首要目的，應該是防衛你自己的國土，台灣海峽干你屁事？

謝寒冰強調，當然因為美國現在把愈來愈多的責任給日本，要求日本要去協助，幫他分擔在南海的這些東西。因為菲律賓不管海警也好、海軍也好，他在南海的實力遠遠不足，在這種狀況之下，美國希望日本能夠來幫忙。

「可是說真的啦，日本大概也只能久久來一次這種宣示性的活動，他也沒有辦法持續，因為這是很燒錢的！」謝寒冰表示，光是從4、5年前開始，日本跟中國大陸在釣魚台附近這個對峙，已經消耗了非常多的預算，所以他每年都在增加海保預算。他自己要在周邊監控都不容易，更何況俄羅斯跟解放軍還沒事就常常去繞他們島一周。所以大概只能半年一年進行一次這種宣示活動，不可能持久。

謝寒冰直言，而且他來的還是海警船，海警船也不會起衝突，就是你看我、我看你這樣子，頂多就宣示一下：你接近我的海域了，也不會出什麼大事，就是宣示的意味。「我認為未來這種狀況，隨著美國給日本的壓力愈來愈大，日本會愈來愈經常做這種事情，這種狀況會愈來愈多，可是這對日本本身會有什麼利益，我是真的不知道！」