蘋果公布2022會計年度供應鏈名單，台廠5進5出，家數維持在去年的45家。遭移除的有奇鋐、英業達、景碩，科嘉-KY、台耀科技等5家公司。但是受人工智慧（AI）熱潮帶動，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳身價水漲船高。商周總主筆呂國禎表示，沾NVIDIA的光，奇鋐、雙鴻、英業達股價也跟著大漲。

呂國禎30日在《關鍵時刻》節目中表示，蘋果公布新的供應鏈，有台灣3家公司被踢出去。以前資本市場最關心的，是誰變成蘋果供應鏈，誰被趕出來。

呂國禎接著指出，結果今天發生被踢出來的股價，全部大漲，因為他們全部都在吃NVIDIA，包括散熱的奇鋐、雙鴻，接下來英業達也跟著大漲。所以股市都不關心誰被踢出去了，而是誰在吃NVIDIA，變成最重要的事。

呂國禎指出，其實NVIDIA在3月20日開發者大會中，已經預告這件事，當時黃仁勳講一句話「AI的iPhone時刻來臨了」，黃仁勳還說廣達是鑽石級的合作夥伴，廣達對在3月20日左右股價是83元，後來漲到115元，廣達漲停板，這是20年來第一次超越100元，史上最高價。