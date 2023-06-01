昨(31)日晚間9時許，有輛公車行經台北市松山區民權東路三段與復興北路口，疑似與1名婦人發生碰撞，導致婦人雙腳意外被壓住，消防人員獲報後，已抵達現場救援，詳細車禍原因有待警方調查釐清。

從影片中可見，1名員警正在現場指揮交通，雙腳遭公車右後輪壓住的婦人意識清楚，消防人員立刻使用器材將公車右後側車身頂高，並將輪胎洩氣，要將婦人救出，而救援過程中婦人非常疼痛的哀號大叫，最後婦人終於順利脫困，並且送醫救治。