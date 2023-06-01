新冠疫情預期6月都維持在高點，口罩令仍持續鬆綁，疾病管制署日前宣布5月31日起再度調整相關規範，僅剩3類場所強制戴口罩，包括醫療機構、醫事機構和老人福利機構，違反規定可依法裁罰最高1萬5千元。「中時新聞網」5月31日起針對「大家現在日常生活有繼續戴口罩嗎？」進行網路民調，截至31日晚上，有66%的網友表示戴好戴滿，34%則表示不戴口罩了。

「中時新聞網」5月31日起針對「大家現在日常生活有繼續戴口罩嗎？」進行網路民調，截至31日晚上，已有逾1.8萬名網友投票，有66%的網友表示會戴好戴滿，34%網友則表示不戴口罩了。

網友紛紛表示，「雖然沒有疫情，但有那些用愛發電空污存在，還是好好戴著好了」、「大家安全最重要。」、「口罩我已經戴習慣，不戴反而覺得怪怪的」、「不管政策再如何鬆綁，就是要戴口罩，國家不強迫人民脫口罩，國外遊客如何看待是他們的事～」。

也有網友認為，「身體不舒服的情況下才會戴口罩，平常不會，因為不太喜歡那種悶又難呼吸的感覺」、「不是我想戴⋯只是之前的存貨還有，用完再說吧～」、「天氣熱，不想戴口罩」。