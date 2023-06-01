總統大選開跑，爭核電議題再次被各界討論。目前各方角逐大位的候選普遍不再強調反對核能，但是核廢料問題依然難倒藍綠政客，還是互相推諉。學者感嘆：「我們解釋了多少次？結果政客們還在說核廢料放哪，實在是不長進！」

清華大學工程與系統科學系的葉宗洸教授表示，核廢料成了台灣不用核電的理由，「實在是國際笑話」。因為核廢料的累積量實在不多，只要核電廠區內，規畫一塊空間就可以做為乾儲場，再收容幾十年的核廢料，世界各國都是如此處理的，沒有安全與環境的問題。

至於侯友宜在31日表示「核廢料不要蓋室外乾式貯存，要轉蓋室內」的說法，葉教授表示，事實上，新北市政府之所以長久以來阻礙乾貯場的使用與建造，並不是「室內或室外」的爭議。而是侯友宜個人的一直有一個心結：「暫存的乾貯場，會不會變成永久?乾貯場會不會變成最終處置場?」

葉教授表示，這完全是庸人自擾，他自己曾多次與新北市政府說明「核廢料的最終處置場，有嚴格的地質環境條件，而新北市的地質條件完全不具備。」

所以葉教授甚至直接當面對新北市政府建議過：「你們就安心的同意乾儲場，然後責任就不在你們這裡了，中央政府去煩惱最終處置場的位置，一定不會在新北市。」

「但是很侯市長沒有接受這個建議，其實說良心說，他不同意乾儲場的設立，反而才是把核廢料一直抱在新北市。現在核一、核二的核廢料都退不出來，重啟也不是，退役也不是，這是侯市長的責任。」

至於綠營政治人物的說法也都有問題，比如行政院長陳建仁說「當前很多國家都透過擴展再生能源的方式，而非新設核能廠」，明顯就與國際事實相差甚遠。盟已經通過核電廠是綠色投資標記，包括波蘭、匈牙利也都在規畫新的核電廠，韓國總統尹錫悅也決心要把核電產業做為韓國的主要工業。

那麼，核廢料的最終處置問題呢? 葉宗洸教授表示，在技術上也不是問題，包括重新精煉、再製，只是成本高。另外，第4代的快中子反應爐，比如比爾蓋茲正在研發的行波式反應爐，或是熔鹽式反應爐，都可以拿目前的核廢料做為燃料，最後的反應剩餘物相當少，半衰期也短，可以視為最理想的最終處置辦法。

現在就看藍綠政客，哪一位跳脫意識形態的綁架，誰就能先在該議題上得分。