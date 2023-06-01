傳說都說貓有9條命，沒想到恐怕是真的？日前一隻8.5公斤的胖貓，從6樓摔下後砸爆汽車玻璃，沒想到胖貓裝沒事走人，事後被逮島的表情讓所有人都哭笑不得。

泰國網友Apiwat Toyothaka日前在臉書分享一則不可思議的經歷，他接到通知，愛車後方玻璃被砸出一個大洞，而兇手是一隻貓，完全無法理解的他調閱監視器後才發現，一隻貓從天而降，重摔在他的車上，玻璃因此破掉。事後他們在車底下逮到這名「現行犯」，而貓咪則是睜大雙眼，露出無辜表情，卻奇蹟似毫髮無傷，讓現場的人都哭笑不得。

原來這隻貓名叫「師傅」(Shifu)，當天飼主開門通風時，「師傅」跑到陽台上，卻打滑摔了下去，先是撞到3樓遮雨棚，接著掉到Apiwat的車上

Apiwat表示，自己同樣是個愛貓人士，也有養貓，當他看到「師傅」的表情時，實在無法發脾氣，飼主承諾會改善環境，加裝安全措施，在此前會暫時將「師傅」送到親戚家寄住，兩人便達成和解，Apiwat並未提出賠償，當局則是開出一張1000元泰銖(約台幣885元)的罰單給飼主。。