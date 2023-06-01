中共高層近日強調「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。美國軍方30日則發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批是沒必要的挑釁行動。媒體人謝寒冰31日在《新聞大白話》節目強調，中美關係最嚴峻時，未來在南海、台海甚至東海發生衝突都很正常，而且會愈來愈多，所以要預作準備，建立預警系統。

「其實他講的就是現在正在發生的事實啊！」謝寒冰表示，因為從中國大陸改革開放以來，這是中美關係最嚴峻的時候，在這種情況下，跟世界第一強國對壘，當然是一個驚濤駭浪的時刻。所以他隨時都要準備好，要能夠應變，要能夠作戰，甚至要建立一個預警的系統。

謝寒冰指出，就是美國那邊到底會採取什麼策略，你要預先判讀，才能趕快先做好相關的準備。這很正常，不這樣做反而比較奇怪，只是他會這樣明白地講，就是他這個時候也不用再去跟你演什麼中美友好，都不用，因為兩國關係已經鬧得這麼僵了，所以就明白講，叫大家去做準備。

「至於在南海、台海、甚至東海發生一些衝突，我認為都很正常，而且會愈來愈多！」謝寒冰強調，因為其實這也不是第一次發生了，他這一次就是故意飛到你前面去，讓你吃這個氣流，這個氣流會擾動他的飛行姿態，運氣不好可能就發生一些意外。這當然美軍會很生氣，可是對中國大陸來講，因為大陸一直主張，這個地方就是我的領空，所以你沒事離我這麼近，你就是對我有戰略意圖？我對你進行這樣的動作剛好而已。

謝寒冰直言，同樣地也要請問一下美國，如果中國大陸的飛機飛到美國沿岸，你們會採取什麼樣的動作？你們會單純地就這樣看著他飛過去嗎？還是你們也會採取其他的威脅警告？所以美國不能老是覺得，全世界的事情只有你可以做，別人都不能做，這個想法本身就是有問題的。