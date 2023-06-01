「顯卡教父」晶片設計大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，，近日返台出席多場活動，即使面對台灣高溫悶熱的氣候，仍維持一慣的「皮衣刀客」形象，日前被問及穿皮衣是否會太熱時，則幽默地以雙關語回覆「我總是很酷（Cool）」，婉轉迴避穿著皮衣的問題維持「酷哥」形象，不過網友除關心他是否中暑之外，他的同款單品也備受關注，日前神通廣大的網友找出他身上的皮衣、飛行夾克、T恤品牌，分別為dunhill、Tom Ford、Burberry，而這三品牌其實與英國、紳士風格或多或少有些關係，他透過選擇這些品牌塑造的企業形象似乎夜不言而喻。

黃仁勳的黑色T-shirt則是來自英國時尚品牌Burberry。（杜宜諳攝）

Burberry專屬標識裝飾棉質 T-Shirt ，1萬7200元。（Burberry提供）

首先是在他所有同款系列商品最好認黑色短袖T恤，胸前的刺繡TB字樣押花Logo，相信是對於時尚有所了解的人都能夠輕易認出其出自英國經典奢侈品品牌Burberry，該牌創辦於1856年為英國王室御用品牌，其中又以風衣、格紋系列單品、絲巾最受大眾歡迎，近期品牌迎來新任創意總監Daniel Lee為品牌主入一股新的活力;而其同款T恤近期也推出新的常態款，改版後的款式在TB圖騰外圍增加圓圈，更符合近期大眾的審美。

日前網友挖出黃仁勳日前於電腦展上的皮衣品牌為dunhill。（陳俊吉攝）

dunhill打火機拉鍊頭皮革夾克，13萬5000元，黃仁勳同款為品牌前幾季單品，現品牌已推出改版單品。（dunhill提供）

於電腦展上所著的皮衣則是出自同樣英國百年品牌dunhill，創立於1893年，主要以以皮革製品如皮件、公事包以及精品男裝聞名，深受菁英階級喜愛如英國前首相溫斯頓邱吉爾、貓王、韓星鄭伊健等人都是品牌粉絲，目前品牌於四月迎來新任創意總監SIMON HOLLOWAY，近年品牌除推出深受商務人士喜愛的經典款式外，不論是服裝風格、材質也都有所突破，其中2023春夏系列增加許多機能性的設計，面料也均選用輕盈、防水、不悶熱的質料，對於台灣氣候更加合適，或許下次黃仁勳返台時可以考慮選穿該系列，同樣可以耍酷卻不須忍受悶熱。

相較於厚重的皮衣，日前他私人行程前往饒河夜市時，則以較為輕便的Tom Ford 飛行夾克現身，雖說創辦人湯姆福特為美國人，其曾任創意總監的Gucci、YSL也與英國並沒有直接的連結，但自湯姆福特離開兩品牌投身其同名品牌後，便為英經典諜戰片007系列中的男主角Daniel Craig量身打造弱有的西裝造型，可說是塑造近代英倫紳士風格的一大推手。

黃仁勳類似款，dunhill雙開式皮革機車夾克，11萬5000元。（dunhill提供）

由於黃仁勳即使大汗淋灕仍皮衣不離身，因此不少網友開始思考他的黑色穿搭背後有什麼商業考量，過去財經網站《TheStreet》就曾分析指出，大企業CEO每天需做許多決策沒有心思研究穿搭，且省時俐落的穿搭風格能塑造專業形象，因此多位名人都習慣在公開場合亮相時穿著相同的衣服，如蘋果（Apple）創辦人史蒂夫‧賈伯斯（Steve Jobs），其標誌性三宅一生黑色高領毛衣配牛仔褲的經典造型應該最讓人印象深刻;另根據國外電商平台分析商務人士的消費習慣後指出，不論是服裝、配件都偏愛低調簡約的款式，即使購入精品服裝也是針對服裝剪裁、質料亦或是單純認同品牌價值為出發點，而非炫耀性質，因此黃仁勳愛用黑色系穿搭、皮衣穿搭隱藏的穿衣哲學，也許是他對率性、自帶幽默、成熟穩重又飽讀詩書的英倫紳士風格有所嚮往吧。