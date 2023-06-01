南韓超人氣實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)擁有亮眼外貌跟風趣幽默的談吐，來台徒步環島期間，進入苗栗一間無人夾娃娃店試手氣，看到店家開放客人自取獎品，不免發出讚嘆聲，對此，網友認為那是因為店內有一項設備，才會沒有失竊的情況發生。

企鵝妹當天注意到的夾娃娃機，要客人去夾寫著「S賞、A賞、B賞」的紙條，並在公告中表示若成功夾取的話，除了A賞之外，客人可不經通知，拿取機台上方相對應的獎品，讓企鵝妹驚訝地說：「這完全基於人與人之間的信任，實在很瘋狂」，並表示這種事不可能在大多數國家，包括歐美地區、南韓等地發生。

企鵝妹表示第一次來台灣看到這個，感到非常震驚，並補充並非鄉下才有這樣的機制，因為台北市同樣的店家也不少，這段話在PTT引起熱議，許多人非常認同：「跟全世界比的話，確實有中上的程度，會說差的絕對一輩子沒出過國」、「台灣人覺得理所當然的事，在別國人看來都覺得很神奇」、「手機包包放著也不太會被偷，還有女生可以一個人走在郊區。」但另一批認為只是監視器嚇阻犯罪行為：「沒監視器照樣被偷，外加幾乎都轉行做詐騙」、「因為偷那堆垃圾還被監視器錄起來被，而且現在還會被PO網」、「背後台主都不簡單，敢偷就別被逮。」

企鵝妹日前徒步走到台中豐原時，也因為夾娃娃機驚訝不已，她當時因為身上的零錢不夠，掏出千元大鈔投入零錢機，原以為可以選擇指定的金額即可，未料居然掉下100個10元硬幣，讓她相當傻眼，最後只好默默收下全部的硬幣，笑翻大批網友。