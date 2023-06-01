觀察黃仁勳私服不難發現他偏愛穿著低調、暗色系的服飾，不愛穿著過於死板的服裝單品，選穿的服裝品牌又以高質感著稱，按此一穿衣邏輯其實還有很多選擇，本報精選Prada、Loewe、Bottega Venta、AMEDEO TESTONI 等品牌單品，包括他喜歡的皮衣、飛行夾克出發，也同場加映包前、皮帶、皮鞋等單品豐富穿搭，又不需耗費太多心思苦惱。

Prada 2023秋冬系列中的黑色飛行夾克，廓形不死板、時髦有型，短版設計也可修飾身材。（Prada提供）
Prada 2023秋冬系列中的黑色飛行夾克，廓形不死板、時髦有型，短版設計也可修飾身材。（Prada提供）
Prada Cross皮革包款，6萬7000元。（Prada提供）
Prada Cross皮革包款，6萬7000元。（Prada提供）
Prada Chocolate拋光皮革無帶便鞋，4萬元。（Prada提供）
Prada Chocolate拋光皮革無帶便鞋，4萬元。（Prada提供）

服裝風格低調，但透過精湛的剪裁設計散發強勢氣場的Prada，十分適合不愛高調卻想彰顯個人品味、風格的客層，據了解黃仁勳本人也曾購入品牌經典單品，而在Prada 2023 秋冬男裝系列應該有不少單品都可直接收入於他的衣櫃當中，該系列以極簡為核心，單品上看不見品牌Logo，俐落、線條明確的線條卻能讓人一眼便能認出，想塑造個人風格、打造成功企業家、質感穿搭，該系列可說是首選。

Bottega Veneta騎士皮衣 ，14萬3300元。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta騎士皮衣 ，14萬3300元。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta ARCO TOTE 編織皮革手提包 ，13萬4000 。(Bottega Veneta 提供)
Bottega Veneta ARCO TOTE 編織皮革手提包 ，13萬4000 。(Bottega Veneta 提供)
Bottega Veneta INTRECCIATO 編織皮革手提包，12萬7300元。（Bottega Venta 提供）
Bottega Veneta INTRECCIATO 編織皮革手提包，12萬7300元。（Bottega Venta 提供）

另，自Matthieu Blazy上任後的Bottega Veneta ，回歸品牌工藝本質，低調炫耀品牌工藝，服裝方面也同樣強調俐落線條，展現低調奢華的氛圍，包款方面也並無過多的裝飾，僅以品牌經典編織點綴，能夠輕易融入於各種場合裝束。

Loewe海軍藍羊毛飛行員外套，21萬5000元。（Loewe提供）
Loewe海軍藍羊毛飛行員外套，21萬5000元。（Loewe提供）

至於以皮具起家的Loewe，他以幾何圖形概念出名，品牌低調簡約、線條感強烈，不論是飛行外套、皮夾克等單品都十分搶眼。

AMEDEO TESTONI BLAZER SOFT NAPA小羊皮夾克，14萬1800元。（AMEDEO TESTONI 提供）
AMEDEO TESTONI BLAZER SOFT NAPA小羊皮夾克，14萬1800元。（AMEDEO TESTONI 提供）

擁有超過90年歷史的AMEDEO TESTONI ，以其精湛手工製鞋與皮件製造聞名，同時也是不少商務人士喜愛的品牌，其專利的縫合工法運用於皮衣、皮鞋等單品之上，造就優雅光滑的輪廓。

AMEDEO TESTONI 牛皮編織皮帶，1萬9800元。（AMEDEO TESTONI 提供）
AMEDEO TESTONI 牛皮編織皮帶，1萬9800元。（AMEDEO TESTONI 提供）
AMEDEO TESTONI黑色牛皮樂福鞋，1萬8800元。 （AMEDEO TESTONI提供）
AMEDEO TESTONI黑色牛皮樂福鞋，1萬8800元。 （AMEDEO TESTONI提供）

#單品 #低調 #線條 #品牌 #黃仁勳