觀察黃仁勳私服不難發現他偏愛穿著低調、暗色系的服飾，不愛穿著過於死板的服裝單品，選穿的服裝品牌又以高質感著稱，按此一穿衣邏輯其實還有很多選擇，本報精選Prada、Loewe、Bottega Venta、AMEDEO TESTONI 等品牌單品，包括他喜歡的皮衣、飛行夾克出發，也同場加映包前、皮帶、皮鞋等單品豐富穿搭，又不需耗費太多心思苦惱。

Prada 2023秋冬系列中的黑色飛行夾克，廓形不死板、時髦有型，短版設計也可修飾身材。（Prada提供）

Prada Cross皮革包款，6萬7000元。（Prada提供）

Prada Chocolate拋光皮革無帶便鞋，4萬元。（Prada提供）

服裝風格低調，但透過精湛的剪裁設計散發強勢氣場的Prada，十分適合不愛高調卻想彰顯個人品味、風格的客層，據了解黃仁勳本人也曾購入品牌經典單品，而在Prada 2023 秋冬男裝系列應該有不少單品都可直接收入於他的衣櫃當中，該系列以極簡為核心，單品上看不見品牌Logo，俐落、線條明確的線條卻能讓人一眼便能認出，想塑造個人風格、打造成功企業家、質感穿搭，該系列可說是首選。

Bottega Veneta騎士皮衣 ，14萬3300元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta ARCO TOTE 編織皮革手提包 ，13萬4000 。(Bottega Veneta 提供)

Bottega Veneta INTRECCIATO 編織皮革手提包，12萬7300元。（Bottega Venta 提供）

另，自Matthieu Blazy上任後的Bottega Veneta ，回歸品牌工藝本質，低調炫耀品牌工藝，服裝方面也同樣強調俐落線條，展現低調奢華的氛圍，包款方面也並無過多的裝飾，僅以品牌經典編織點綴，能夠輕易融入於各種場合裝束。

Loewe海軍藍羊毛飛行員外套，21萬5000元。（Loewe提供）

至於以皮具起家的Loewe，他以幾何圖形概念出名，品牌低調簡約、線條感強烈，不論是飛行外套、皮夾克等單品都十分搶眼。

AMEDEO TESTONI BLAZER SOFT NAPA小羊皮夾克，14萬1800元。（AMEDEO TESTONI 提供）

擁有超過90年歷史的AMEDEO TESTONI ，以其精湛手工製鞋與皮件製造聞名，同時也是不少商務人士喜愛的品牌，其專利的縫合工法運用於皮衣、皮鞋等單品之上，造就優雅光滑的輪廓。

AMEDEO TESTONI 牛皮編織皮帶，1萬9800元。（AMEDEO TESTONI 提供）