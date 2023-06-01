除了價值觀與生活習慣，性生活也是讓許多情侶甚至夫妻離異的關鍵。一名人夫就表示自己結婚13年，從最開始天天跟老婆愛愛，如今孩子12歲，變成4個月只能做一次，大嘆自己只能躲起來DIY，文章發出後引爆網友共鳴，直呼「你不孤單」。

男網友在爆怨公社發文「結婚10年後性生活越來越落後」，他表示自己結婚13年，結婚前無時無刻都要「來一下」，到結婚後還未產子時，一周2~3次，隨著孩子長大，次數越來越少，孩子剛上小學時，兩周還有一次，如今小朋友即將畢業，變成4個月做一次。

原PO抱怨兩人都即將邁入40歲，生活富裕，有車有房有存款，自己月薪也都按時上交，不菸不酒，身材維持得當，但唯獨性生活兩人始終沒有共識，自己每次求歡都被各種打槍，好不容易做一次，老婆不給換姿勢，連接吻都拒絕，什麼情趣都沒有，到最後自己只能躲在書房DIY，更表示自己只有在送禮時，老婆會願意跟他來一下，但為了孩子只能繼續忍。

不少網友看到後也發出共鳴：「你不孤單」、「越相處越有提款機的感覺」、「結婚之後另一半都變公務員了...」、「認真回答，建議去摸個茶，性生活問題遠比想像中重要」、「兩人最好坐下來好好談談，真的談不攏就離婚吧」、「要不要試看看一起看片？我老婆還蠻吃這套的」、「感覺我比你可憐！結婚8年半年一次！慢慢的我自己也不愛做了」、「好像看到我自己，生活剩下工作睡覺跟顧小孩」。