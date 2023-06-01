台東市區中華路火鍋店5月31日晚間不明原因起火，冒出大量濃煙。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中華路火鍋店5月31日晚間不明原因起火，冒出大量濃煙。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區中華路火鍋店5月31日晚間不明原因起火，冒出大量濃煙。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區麻辣火鍋店「麻辣江湖」5月31日晚間不明原因起火，冒出大量濃煙，街上煙霧瀰漫，據報有2人受困，消防人員緊急切開1樓鐵門衝進火場救火， 6月1日0時4分從店家2樓救出2人，其中1男性意識清楚、1女性意識模糊呈OHCA狀態，消防人員緊急將2人送醫急救。這起火災發生原因仍有待火調人員進一步調查。

台東縣消防局表示，5月31日23時18分接獲民眾來電，於台東市中華路一段商家店面2樓內受困，在疑似廚房位置起火，且已濃煙瀰漫，請求協助，消防局立即派遣台東大隊、台東、特搜、南王、卑南、大豐、安檢隊共11輛消防車20名消防人員16名義消趕往現場救援。

「裡面很嚴重，整間店都燒起來了」店老闆姪女不斷嘗試電話聯絡，但卻無人接聽，心急如焚。據了解，受困的60多歲的李姓老闆和50多歲的張姓老闆娘，以店為家，1樓做生意，2樓作為住家，疑似廚房起火，不斷冒出大量濃煙，街上煙霧瀰漫。

台東消防大隊長林信宏說，確定2名受困者睡在2樓後方樓梯上方的房間後，採取正面攻擊、兩側防護的方式進行救援。1組消防人員使用切割器將1樓鐵門鋸開，另外1組人員則利用雙節梯爬上2樓滅火，火勢在30分鐘內初步獲得控制。

深入火場救援的過程中，由於大量濃煙造成視線不佳，消防人員透過微弱的呼救聲，循線在1樓後方找到60多歲的李姓老闆，人意識清楚，另外在2樓後方臥室找到50多歲的張姓老闆娘，但人意識模糊、失去心跳呼吸，2人緊急送往醫院救治，火勢也在1個小時後完全控制。

目前消防局已經將現場拉起封鎖線，等待火調科人員調查確認起火原因及燃燒面積。