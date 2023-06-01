雖然黃仁勳的一兆身價無法輕易複製，但他「皮衣刀客」卻是有心就能行，此次本報為讀者精選價格相較親民、材質較適合台灣的相關單品。

AllSaints CORA 羊皮皮衣，2萬1900元。（AllSaints提供）

說到皮衣，應該不少人腦海中會自動浮現出AllSaints 、john varvatos兩品牌，前者成立於倫敦，對於皮衣品牌格外重視除在皮質上有許多變化外，為讓所有人都能帥氣穿上皮衣，在版型上也十分多元。

john varvatos ROBERT 夾克外套 ，2萬9300元。（john varvatos提供）

後者成立於美國，以搖滾樂為靈感啟發，經典單品橫跨西裝、塗鴉T恤以及皮衣，整體風格奢華叛逆，「雷神」克里斯漢斯沃、「星爵」克里斯普瑞特、機關槍凱利都是品牌粉絲。

Berluti 天藍色皮質外套，26萬3000元。（Berluti 提供）

SANDRO HOMME咖啡色皮革外套 ，3萬3790元。（SANDRO 提供）

若喜歡線條較為年輕、俐落的，則可參考Berluti 2023春夏系列，在品牌優質的皮革、Patina古法染色技術的基礎上，本季服裝融合休閒度假風格，顏色也大多以較為清爽的天藍色、薄荷綠、駝色、水泥灰等色系為主，從視覺上帶來清涼感受。另，同樣來自法國的SANDRO本季春夏男裝造型明顯地更加講究細節，優雅而不拘謹，色系選擇上也是較為輕盈深咖啡色、茶色。

Peter Wu 棉麻混紡襯衫外套，3萬2000元。（Peter Wu提供）

Peter Wu棉麻混紡單寧工作外套，3萬500元。（Peter Wu提供）

若真的很怕熱，但仍想Follow俐落有型的「皮衣刀客」風格，參考Peter Wu 的棉麻混紡系列單品，剪裁輪廓上延續品牌標誌秀的簡潔線條，棉麻混紡的面料則能提供夏季較舒適的穿著體驗，但俐落的線條加上棉質帶來的視覺份量感，也能夠塑造出帥氣有型的造型。