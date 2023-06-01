南韓天團BIGBANG成員於2019年全數退伍，去年更睽違4年以新歌《Still me/春夏秋冬》回歸樂壇，但歌詞充滿濃濃的離別意味，被許多樂迷認為是道別作，而後來在團內擔任Rapper的T.O.P(崔勝鉉)也宣布離開YG娛樂，但外界仍普遍把他跟BIGBANG聯想在一起，近日不少韓媒報導他推出Solo專輯，以BIGBANG成員來稱呼，對此，他一連發出多則限時動態切割，引起外界注意。

T.O.P上月31日曬出知名嘻哈歌手swing表明希望合作的影片，透露願意了解看看，卻在配文打上BIGBANG的字眼又塗掉，接著轉發粉絲幫忙翻譯好，內容以「已退出BIGBANG」報導他的新聞，表明不想再跟BIGBANG扯上關係。

粉絲看到後在留言區提問：「請問你離開BIGBANG了嗎？」，T.O.P也親自給予肯定答案：「SOLO」，接著寫下：「I’AM FACING A NEW CHAPTER IN MY LIFE SINCE LAST YEAR(我從去年起就開啟人生新篇章)」，其他粉絲見到後，紛紛留言：「很為你高興，加油喔」、「BIGBANG會永遠在我們心中」、「希望你有更光明的前途」、「我們會永遠愛你」、「雖然心碎，但一想到這是你要的，真心祝福你。」

BIGBANG成立於2006年，成員有T.O.P · 太陽 · G-Dragon · 大聲、勝利，但後來勝利犯下吸毒、性交易介紹、賭博等罪行而退團，除了事業全毀，還得入獄服刑，而T.O.P則捲入呼麻事件，被判處10個月有期徒刑，緩刑2年，近年轉趨低調，直到2022年才跟著團體回歸，未料發完專輯不久，他、太陽、大聲紛紛宣布約滿不續約，僅G-Dragon 決定繼續合作，就此BIGBANG成為時代的眼淚。

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