南韓天團BIGBANG成員於2019年全數退伍,去年更睽違4年以新歌《Still me/春夏秋冬》回歸樂壇,但歌詞充滿濃濃的離別意味,被許多樂迷認為是道別作,而後來在團內擔任Rapper的T.O.P(崔勝鉉)也宣布離開YG娛樂,但外界仍普遍把他跟BIGBANG聯想在一起,近日不少韓媒報導他推出Solo專輯,以BIGBANG成員來稱呼,對此,他一連發出多則限時動態切割,引起外界注意。

T.O.P上月31日曬出知名嘻哈歌手swing表明希望合作的影片,透露願意了解看看,卻在配文打上BIGBANG的字眼又塗掉,接著轉發粉絲幫忙翻譯好,內容以「已退出BIGBANG」報導他的新聞,表明不想再跟BIGBANG扯上關係。

粉絲看到後在留言區提問:「請問你離開BIGBANG了嗎?」,T.O.P也親自給予肯定答案:「SOLO」,接著寫下:「I’AM FACING A NEW CHAPTER IN MY LIFE SINCE LAST YEAR(我從去年起就開啟人生新篇章)」,其他粉絲見到後,紛紛留言:「很為你高興,加油喔」、「BIGBANG會永遠在我們心中」、「希望你有更光明的前途」、「我們會永遠愛你」、「雖然心碎,但一想到這是你要的,真心祝福你。」

BIGBANG成立於2006年,成員有T.O.P · 太陽 · G-Dragon · 大聲、勝利,但後來勝利犯下吸毒、性交易介紹、賭博等罪行而退團,除了事業全毀,還得入獄服刑,而T.O.P則捲入呼麻事件,被判處10個月有期徒刑,緩刑2年,近年轉趨低調,直到2022年才跟著團體回歸,未料發完專輯不久,他、太陽、大聲紛紛宣布約滿不續約,僅G-Dragon 決定繼續合作,就此BIGBANG成為時代的眼淚。

