IKEA於6月1日起推出台灣經典美食，包含「鹽酥雞」與「粽香飯」，還有全新的消暑聖品「海鹽西瓜霜淇淋」，在全台IKEA美食小站及瑞典餐廳限時登場。

IKEA將於6/1-7/19開賣「鹽酥雞」，50元。（IKEA提供）

IKEA海鹽西瓜霜淇淋，6/1-7/19開賣，20元。（IKEA提供）

6/6是瑞典國慶，藍與黃是瑞典國旗的顏色，也是 IKEA 的代表色。瑞典捲以藍與黃撞色搭配，用香甜清爽的百香果汁調製黃藍撞色的「瑞典捲」將是IG美照新圖，其他餐點有「金沙龍蝦飯」、開胃的「鮭魚排沙拉佐山葵油醋醬」、以及肥美多汁的「鰻魚飯」等嚴選食材，「金沙龍蝦飯」更祭出卡友價優惠，6/1至6/30卡友只需369元。

IKEA金沙龍蝦飯，6/1-7/19開賣，429元、卡友價（6/1-6/30）369元。（IKEA提供）

另外，IKEA首度推出「線上訂餐」外帶服務，即日起在內湖店、新莊店、新店店、台北城市店-小巨蛋及桃園店，瑞典餐廳餐點、超市冷凍食材都開放線上訂餐，只要掃描各店家的預訂QR code，線上完成下單付款，15分鐘後就能到店內的自取區取，免排隊輕鬆外帶IKEA美食回家，也可提早預約3天內的餐點或超市食品，在指定間取餐，省時又方便。

IKEA瑞典捲於6/1-6/14開賣， 50元。（IKEA提供）

即日起至6/11止，凡訂購指定主餐還加贈瑞典烤肉丸5顆。