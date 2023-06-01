氣象局發布大雨特報。（圖／鄭任南攝）

氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

中央氣象局已解除瑪娃海上颱風警報，然而颱風環流外圍仍持續影響，氣象局1日凌晨發布9縣市大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區及新北市山區已有豪雨發生；1日大台北、桃園、新竹、宜蘭、花蓮地區及南投山區(奇萊山區)有局部大雨發生的機率，請注意強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。

氣象局1日凌晨0時15分發布大雨特報

影響時間：01日晨

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局指出，今天環境風場為偏北風，白天迎風面的北部地區仍有短暫陣雨，山區有局部大雨發生的機率，其他地區則有局部、零星的降雨，隨著瑪娃往東北方向加速遠離，入夜後降雨將有所趨緩；由於環境吹偏北風且雲量較多，白天高溫略微下降，北台灣高溫27到29度，其他地區30到33度，背風側的花東地區溫度會再更高一些。

氣象局說明，周五（2日）瑪娃已經遠離，水氣明顯減少，只剩北部、東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周六至下周三（3日至7日）各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨，周六午後南部地區亦有局部短暫雷陣雨。