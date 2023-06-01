ANGIE安吉將發行首張個人創作EP，日前釋出新單曲〈To The Starz〉。她在新視覺中，特別邀請到韓國ELLE、GQ等時尚雜誌御用攝影師Less操刀拍攝，並與優秀的韓國造型師團隊合作，秀出火辣性感身材。

Less對於ANGIE的表現讚不絕口，表示她的個性討人喜歡、是一位非常懂得享受時尚、愛自由的創作藝人，且同時擁有了女人和少女的魅力，更誇讚她可塑性很高，「若在韓國發展，不會輸給韓國藝人！」

ANGIE與團隊在拍攝當天韓國當地氣溫僅10度，還特地到知名景點漢江取景，所有隨行工作人員都穿著羽絨衣，僅有ANGIE穿著很單薄的造型服迎著江邊的寒風，只見敬業的她強忍著低溫，不喊苦，最後看到拍攝成果，開心說：「忍受快發抖的寒冷是值得的。」

這次挑戰嘗試新造型風格，她一度緊張擔心，不過在拍攝過程，她決定放下憂慮和不安，保持開放心態，相信專業的攝影團隊，大膽突破自我，「我在當下保持寬心，不輕易去judge（評判）任何穿搭，反而進入到那個服裝的角色裡，竟有意想不到的效果。」