路透社今天引述知情人士所言報導，美國共和黨籍前副總統彭斯（Mike Pence）預定於6月7日宣布，他將投入2024年總統大選，與同黨的前總統川普競爭白宮寶座。

路透社、美國廣播公司（ABC）及美國國家廣播公司（NBC）報導，消息人士指稱，彭斯將於6月7日在愛荷華州（Iowa）首府狄蒙（Des Moines）發布競選影片及發表演說，宣告投入明年總統大選。

彭斯是堅定的社會保守派，在擔任副總統期間一直力挺川普，但在川普於2020年總統大選失利後，彭斯與他漸行漸遠。

在當年總統大選後，川普曾試圖推翻選舉結果，但彭斯拒絕跟從。針對川普支持者於2021年1月6日闖入國會山莊一事，彭斯曾發出譴責。

彭斯曾在受訪時指出：「總統（川普）的言語是魯莽的，他的行動是魯莽的。總統那天在集會上（國會山莊暴動案前）的言論，使我和我的家人及國會大廈的每一個人陷入危險。」（譯者：陳正健）1120601