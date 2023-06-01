美國國會將就提高債務上限的法案進行表決，多名共和黨強硬派議員表明反對此案，加上美國就業市場出乎意料強勁，市場憂心聯準會6月恐再次升息，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌134.51點或0.41%，收32908.27點。

標準普爾500指數下挫25.69點或0.61%，收4179.83點。

那斯達克綜合指數下滑82.14點或0.63%，收12935.29點。

費城半導體指數挫跌96.21點或2.71%，收3453.18點。（譯者：陳正健）1120601

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