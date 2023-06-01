台灣的外送行業發達，為民眾增添不少方便。一名女網友日前發現外送餐點少一份，結果外送員回頭補送餐點期間，因為沒有記到她的手機號碼，只能在門外苦等2小時，最後留下2張手寫紙條致歉和餐點離開，讓女網友相當感動，立刻給了112元的最高小費感謝對方。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文直呼「第一次遇到這樣的Uber外送員」，原來是她此前發現外送餐點少了一份，當下馬上透過客服，順利聯繫到外送員，也留了自己的手機號碼給對方，「外送員告知我，回頭補送過來會再打給我，然後一個小時過去，我想說他可能放鳥我了，當我再一次走出家門口，是三個小時後的事，就看到我的餐點跟這些紙條在門口地上。」

檢視親筆寫下的紙條內容，外送員表示，自己收到遺漏餐點的通知，隨即回去店內取餐，結果再次送達目的地，卻發現原PO給的電話號碼不見了，就連客服也無法處理，只好在門外苦等2個小時，「天亮了，我只好放門口的地上，對不起。」同時，他更頻頻道歉，「我知道妳一定很生氣，對不起，我留電話給妳，妳打給我，我們約時間，我再補償妳，真的很抱歉，對不起。」

外送員親筆寫下紙條道歉。（圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」臉書）

對此，原PO見狀相當感動，「我餓沒關係，看到這些紙條跟心意我感到暖心。」她並提到，看到紙條當下已傳簡訊對外送員道謝，並立刻給了112元的最高小費回饋對方，「辛苦各位外送員，致上100分感謝辛勞的各位！」

（圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」臉書）

貼文曝光後掀起熱議，許多網友相繼表示「字很漂亮，我一直覺得字寫的漂亮的人，素質都不會太差」、「等兩個小時，真的很有耐心」、「下次妳可以回報客服少餐，客服會退款，這樣外送員不用跑來跑去」、「字美的外送員，遇見心美人美顧客」、「這個我會滿分好評，再附上小費」。

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