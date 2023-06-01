高公局表示，今天（1日）清晨4時21分，國道1號北向108.8K、頭份路段，發生一輛小客車、一輛小貨車、兩輛大貨車追撞事故。

因發生車禍，目前該路段全線封閉處理中，回堵2K，事故已於清晨5時28分排除，高公局仍請用路人小心駕駛。

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