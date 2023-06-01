國1清晨頭份路段「4車追撞」 全線一度封閉 05:312023/06/01 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為車禍示意圖。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高公局表示，今天（1日）清晨4時21分，國道1號北向108.8K、頭份路段，發生一輛小客車、一輛小貨車、兩輛大貨車追撞事故。 因發生車禍，目前該路段全線封閉處理中，回堵2K，事故已於清晨5時28分排除，高公局仍請用路人小心駕駛。 裕隆通過每股配現金1元 力拚LUXGEN n7電動車年底上線量產 台中保障清潔員安全 環保局採購緩撞工程車跟隨服勤 馬斯克今晚抵達上海 將視察新款Model 3產線 #路段 #頭份 #全線封閉 #車禍 #清晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 全產品線跨世代 納智捷U6 NEO搶攻休旅車市場 11:542023/05/31 財經 23年老貨車遭開單「時速161公里」罰2萬4 駕駛滿頭問號 22:002023/05/31 社會 林志穎回歸了！車禍後夫妻同框 與2名賽車手合體 08:152023/05/31 娛樂 金母湯！爸開車違停沒熄火 還把3歲女獨留車內玩手機 17:552023/05/31 社會 砂石車奪命大迴轉 機車騎士棄車急逃驚險畫面曝光 13:092023/05/31 社會 口罩男陷綠帽疑雲 聞妻道歉「生病才幹這事」突換全黑大頭照 13:552023/05/31 娛樂 恐怖畫面曝！曳引車載「超大鋼構」左轉直插公車玻璃 11:402023/05/31 社會 苗栗頭屋外環道死亡車禍 女騎士遭休旅車猛撞傷重送醫不治 12:162023/05/31 社會 路窄到只能1車通行！ 桃園、新北交界道路拓寬卡關 17:352023/05/31 生活 議員關心特斯拉火燒車議題 南投消防局扯充電器材不良 20:082023/05/31 社會 企鵝妹遇駕駛「跨越雙黃線」猛拍她 心急連喊5次：不要拍 21:082023/05/31 娛樂 婆婆2句話老公終身不開車 2寶媽氣炸喊後悔結婚卻慘遭公幹 00:112023/05/31 生活 通勤者注意！桃園經鶯歌往三峽 公路公車5005縮駛 19:132023/05/31 生活 尖石車禍！賓士自撞護欄起火 乘客受困遭救出1昏迷1命危 15:272023/05/31 社會 頭份國防教育營區參訪活動 特邀幼兒園師生扎根全民國防 14:192023/05/31 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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