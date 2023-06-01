英雄電影一直是萬年不敗的熱門商業片類型，觀眾喜歡看著英雄主角排除萬難、拯救眾生，喜歡看著他們屹立不搖、忍辱負重、展現各種超越常人的精神。曾經電影《蜘蛛人》裡最著名的台詞：「能力越強，責任越大」不知感動了多少人，但隨著英雄電影一路發展至今，大家也不禁開始想像：「如果英雄不那麼完美，也許會很好玩？」

從有點自大、玩世不恭的鋼鐵人，到喜歡惡搞、嘴巴超壞的死侍，觀眾對英雄形象的接受度越來越大，甚至期待看到這樣有特色又充滿趣味的英雄主角。而DC宇宙中的《沙贊》，更打著「最中二的超級英雄」名號，直接讓一位15歲的少年繼承超能力，只要喊出「沙贊！」二字，就會變成同時擁有30歲成年外表以及屁孩本性的英雄，爆笑拯救世界。

奧斯卡影后海倫米蘭在《沙贊2：眾神之怒》中飾演大反派，一反古典優雅形象，展現難得幽默的一面。（圖／CATCHPLAY提供）

而在今年推出的續集《沙贊2：眾神之怒》中，則安排將沙贊之力分給主角的兄弟姊妹，組成一支能力超強但超魯蛇的英雄團體，連天上的女神們都看不下去，決定下凡討回被奪去的神力。首集《沙贊》有一位屁孩主角已經夠鬧了，續集直接升級成一群屁孩，不僅笑點滿滿、搞笑成分更加倍，也讓英雄電影玩出新花樣。

值得一提的是，英雄電影跳脫制式框架，變得更多樣化，也因此吸引了意想不到的卡司加入。像是《沙贊2：眾神之怒》竟然請來氣質貴為女王的奧斯卡影后海倫米蘭飾演大反派，一反古典優雅形象，穿上重達20公斤帥氣的鎧甲教訓屁孩，展現難得幽默的一面。

另一部票房口碑黑馬冒險電影《龍與地下城：盜賊榮耀》改編自全球暢銷桌遊，由《神力女超人》克里斯潘恩飾演的吟遊詩人埃德金和一群冒險家，一同踏上奪取遺失古物的劫盜之旅，除了與惡龍和邪惡魔法師對決，還有許多幽默歡樂的笑料。而埃德金也一反英雄主角的設定，既沒有強大的武力，也沒有穩定軍心的力量，平常最愛的就是耍嘴皮子，遇到危險也總是拔腿就跑。

《龍與地下城：盜賊榮耀》敘述由克里斯潘恩飾演的吟遊詩人埃德金和一群冒險家，一同踏上奪取遺失古物的劫盜之旅，製造出許多幽默歡樂的笑料。（圖／CATCHPLAY提供）

但做為團隊的中心，埃德金不按牌理出牌的耍賴性格，在與團隊的互動上卻成功帶出團員的特色，過程中更是錯誤百出讓人啼笑皆非，整趟旅程光是看他們的互動就讓人覺得輕鬆幽默、會心一笑，不必帥氣出擊，卻仍這部冒險鉅作的靈魂角色。靠著人物有趣互動和奇幻的冒險元素，讓沒玩過遊戲、不熟悉世界觀的觀眾，也能輕鬆進入這趟旅程中，絕對是遊戲改編的成功典範之一。

而片中這群冒險家除了吟遊詩人，也集結了野蠻人霍爾嘉、聖騎士贊柯、術士賽門和德魯伊多莉克，他們雖然各自有特殊專長，但都有各自魯蛇的一面，一群失敗者一起突破萬難的設定，讓加盟演出反派騙徒的英國男星休葛蘭相當喜愛。也許比起高高在上的英雄，觀眾更想支持的是像我們一樣平凡、能引起共鳴的主角。

《沙贊2：眾神之怒》5月31日 CATCHPLAY+上架

《龍與地下城：盜賊榮耀》6月10日 CATCHPLAY+上架

難得演出反派騙徒的英國男星休葛蘭讓人十分驚喜。（圖／CATCHPLAY提供）

更多 CTWANT 報導