2024總統大選，目前形成藍綠白三腳督態勢。根據《美麗島電子報》日前公布的總統大選最新民調，民進黨賴清德支持度為35.8％，民眾黨柯文哲25.9％，國民黨侯友宜18.3％。媒體人吳子嘉認為，國民黨中央只要介入侯友宜的選戰，侯友宜民調很快就上來了。

吳子嘉在5月31日在《關鍵時刻》節目中表示，有民進黨的朋友告訴他，他們非常擔心一件事，就是賴清德已經出現天花板，也就是在35%到40%就不動了。所以2024選戰的楚河漢界，已經出來了。

至於侯友宜，吳子嘉指出，國民黨中央只要介入侯友宜的選戰，侯友宜的民調很快就會上來了，也就是侯友宜開始掉的點，他就會回到那個點。不過，侯友宜要回到高點，就要先充實他的選舉幕僚幹部，目前他的市政幕僚似乎罩不住。

吳子嘉認為，柯文哲比較危險，因為他的民調低點是在12%，若要衝過40%。他不能再去跑廟、跑白沙屯，因為那個動作太小了，而是要做結構性的大爆炸，把阻礙他的大山，用炸藥炸開。而柯文哲的民調若要衝過40%。就要完全用網路的力量，這是他唯一的一條路。