行政院貿談判辦公室今天說，台美雙方預定在台北時間6月1日晚間10時 （華府時間6月1日上午10時），在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。
台美21世紀貿易倡議日前已針對貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章5項議題完成談判，並已完成中、英文法律約本。
行政院清晨6時宣布，台美雙方預定在台北時間1日晚間10時，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定（first agreement）。
台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，囊括12項議題，至今已經舉行2回合談判，包括去年11月在美國紐約召開首次實體會晤，今年1月美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊來台灣協商。
美國貿易代表署（USTR）日前也說，首批協定簽署完後，美台將就倡議底下額外貿易領域展開協商。（編輯：陳正健）1120601
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