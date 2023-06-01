德銀目前預期，美歐企業債務違約率將在明年第四季達到高峰，其中美企高收益債違約率恐升至9％，至於美企貸款違約率更上看11.3％。
歐洲由於高信用評級債券所占比重較高，歐盟給予企業更大的財政支持，以及在高成長領域，像是科技業的債券數量較少，因此債務違約問題不如美國嚴重。該投行預測歐企高收益債違約率最高來到4.4％，企業貸款違約率為7.3％。
德意志銀行發布年度債務違約研究報告指出，受到15年來最快緊縮循環影響，美歐企業將掀起一波債務違約潮。
德銀目前預期，美歐企業債務違約率將在明年第四季達到高峰，其中美企高收益債違約率恐升至9％，至於美企貸款違約率更上看11.3％。
歐洲由於高信用評級債券所占比重較高，歐盟給予企業更大的財政支持，以及在高成長領域，像是科技業的債券數量較少，因此債務違約問題不如美國嚴重。該投行預測歐企高收益債違約率最高來到4.4％，企業貸款違約率為7.3％。
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