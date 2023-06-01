華航致力永續經營，從綠色建築延伸到飛機，為了加快減碳進程，主要從兩方面著手，包括買新飛機、使用永續生質燃油，去年首度榮獲道瓊永續指數（DJSI）全球航空產業第一，連續7年入選新興市場成分股，成為台股吸金焦點，外資已連四買，累計買超破10萬張。

華航總座高星潢指出，現在客戶會要求碳權回饋，在ESG方面做得不好的航空公司會遭到抵制，華航藉著ESG守住客戶；華航資深副總陳奕傑表示，ESG對財務面也有兩大助益，一是不做ESG，貸款成本愈來愈高，而華航最近有貸款，即因為DJSI指數而獲得減點，二是國內外綠色債券、綠色基金投資標的，也會評估有沒有做ESG。

華航目標是在2030年使用生質燃油比率達5％，目前生質燃料售價是一般燃油的二到五倍，明年歐盟將徵收碳稅。華航企業安全室處長李志偉透露，去年試算因減碳要求，一張機票會增加10美元成本，不論碳稅或碳權，碳交易價格一直往上飆，當生質燃油添加更普遍後，未來勢將反映在票價上。