瑪娃颱風凌晨減弱為輕颱，今天持續受颱風外圍環流影響，北部仍有短暫陣雨，中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣發布大雨特報；周六（3日）颱風遠離，到下周三（7日）各地都是炎熱天氣。另外今晨回波合成圖疑似出現「2個颱風中心」的異象，氣象專家解答，環繞石垣島的是巨浪所反射產生的雜波。

氣象局指出，隨著颱風往東北方向加速遠離，今晚降雨將逐漸趨緩；溫度方面，今天北部白天高溫略微下降約27到29度，其他地區30到33度，花東地區溫度會再更高一些。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今受瑪娃外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨，北台灣降雨較明顯，尤其宜蘭山區及北部山區3天來已累積大量降雨，易有坍方、落石發生；背風面的中南部平地天氣晴熱，氣溫偏高，午後山區有小範圍對流發生機率。

最新模式模擬顯示，周六瑪娃減弱遠離，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部陣雨；周日至下周三（4至7日）各地炎熱如夏，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮提到，今晨回波合成圖疑似有「2個颱風中心」的異象，其中環繞石垣島的為石垣島雷達觀測到巨浪所反射產生的雜波，真颱風中心在其東南方。