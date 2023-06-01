台大電機系教授葉丙成昨天在臉書上分享兒子考到駕照的喜訊，接著曬出兩人的對話截圖，只見他用心提醒兒子開車上路的時候，務必要注意有翅膀Logo的車子（賓利），看到記得要閃遠一點，引起網友討論，不少人笑歪直呼，爸爸真的有心了！

葉丙成昨天在臉書上分享，大兒子在幾周前考到了汽車駕照，他很為兒子高興，但直到今天他才驚覺，在台灣開車上路最重要的資訊，他竟然還沒跟兒子說，剛剛趕緊傳訊息提醒，希望兒子能夠牢牢記住，只要路上看到有翅膀的車，不管是在車的前面或後面都要閃遠一點。

從對話截圖中可見，葉丙成將常見知名的豪車品牌的Logo通通貼給兒子看，包括勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、保時捷、法拉利、Lotus（蓮花）、Abarth、Alpina、Koenigsegg和賓利。

葉丙成也在留言處補充，他叮囑兒子在路上看到有翅膀的，不管是在車的前面或後面，都要閃遠一點，還有車子看起來越扁的也要閃越遠越好。因為他問了兒子是否認識各廠牌車子的Logo，結果兒子啥都不知道，讓他非常驚訝。

貼文引起網友討論，「越特別越看不懂的都不要靠近就對了」、「這不用提醒啦，不知道的肯定是三寶」、「總是要自己犯過的錯才能記得深刻」、「開車在路上，直接看車型就要能注意了，看清Logo時就表示您的距離太近了」。另有網友大讚「爸爸好有心喔！」對此，葉丙成則回應說「因為爸爸怕被連累！」