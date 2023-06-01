民進黨5月31日傳出有前婦女部成員遭遇性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應卻沒受到相關處理，民進黨深夜急回應對此感到遺撼，將升高層級調查。曾遭遇性騷擾事件，且曾為北市府性騷擾防治委員會成員的國民黨台北市第二選區立委候選人、市議員游淑慧批，有權力者如果喪失同理心、同情心，還不如不要。

游淑慧今在臉書發文表示，類似的性騷擾的事件，其實可能無所不在，而要求受害者離加害者遠一點、質疑被害者當下為什麼不拒絕等意圖息事寧人的話語，常常會造成性騷擾案被害者的二次傷害。

游淑慧分享，很多年前曾在北市府時短暫擔任性騷擾防治委員會成員，有次調查一起公車鹹豬手事件，儘管調查小組成員規定女性要過半數，以求盡量保護較為弱勢的女性，但有位調查小組委員在聽完敘述後，還是私下稱，會不會是那個女生想太多、比較敏感等話。游淑慧也透露，當時她心想，那位來申訴的女生很勇敢，但若是知道有位調查員這樣評論她，應該會很難過。

游淑慧提到，她高中時曾在公車上遇到色狼，當下不知道該怎麼辦，幸好後座的阿姨出手相助，才將色狼趕跑，若當時沒有那位阿姨，除了當下恐懼受傷外，事後她也不會有勇氣去提出申訴。她直言，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。

游淑慧指出，這次民進黨內性騷事件當事人更不能接受的，可能是她求救的對象是本該保護她，且同為女性的「大人」，但最後卻無視她。她也感嘆，看到該位同學的控訴，和民進黨的快速回應，再想到曾經歴過的往事，「覺得很感慨」，因為曾經我們以為已經一直在進步、改變的事，但結果相似劇情還是一再重演，有權力者如果喪失同理心、同情心，還不如不要。民